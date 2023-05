Homem de 65 anos desaparecido em Coimbra

Um homem de 65 anos está desaparecido desde o final da tarde desta quarta-feira em São Silvestre, no concelho de Coimbra. O homem fazia parte de um grupo que realizava um peditório porta a porta para a associação de apoio a toxicodependentes da qual fazia parte.O grupo reparou na ausência do colega por volta das 17h00. Foi dado um alerta às autoridades e foram de imediato empenhados meios para encontrar o homem. As buscas foram suspensas durante a noite e retomaram esta manhã.O homem já tem histórico de ficar desaparecido por longos períodos.