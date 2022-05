O homem, de 65 anos, desaparecido, na passada sexta-feira, em Monção, ainda não foi encontrado. Há uma forte suspeita de que o homem tenha caído ao rio Minho na zona de Seixegal.



Polícia Marítima de Caminha, Bombeiros de Monção e Armada Espanhola mobilizaram meios aquáticos e terrestre para prosseguir o quinto dia de buscas. A barragem espanhola, no rio Minho internacional, de Freiria, diminui o caudal do rio para facilitar as operações de buscas.

