Homem de 65 anos detido por abusar sexualmente da enteada em Almada

Um homem de 65 anos foi detido pela PJ pelos crimes de abuso sexual de crianças, maus tratos e violência doméstica em Almada, Setúbal.



Os crimes ocorreram em contexto familiar e as vítimas foram a companheira do detido, com quem vivia há cerca de três anos, e os três filhos da mulher, dois rapazes com 12 e 4 anos e uma menina com 10 anos, que sofreu vários abusos sexuais por parte do agressor.





O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas junto das autoridades e de proibição absoluta de contactos com as vítimas.