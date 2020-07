Homem de 65 anos morre em despiste na Figueira da Foz

Um homem, de 65 anos, morreu este domingo após o despiste da viatura que conduzia na A17, na zona da Figueira da Foz. O cão da vítima, que estava no veículo, ficou ferido e muito assustado, tendo sido transportado para uma clínica veterinária, referiu fonte dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.O alerta chegou às autoridades às 08h18. A viatura, que circulava no sentido norte-sul, despistou-se já na via de acesso à área de serviço de Quiaios e capotou. A vítima mortal era natural da zona de Caldas da Rainha. As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.