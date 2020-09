Homem de 65 anos morre sob trator que se despistou

Um homem de 65 anos morreu esta terça-feira de manhã depois do trator que manobrava se ter despistado num terreno rural entre as localidades de Avarenta e de Ribas, em Valpaços.



Francisco Oliveira, natural de Ribas, era pai e sogro de dois bombeiros da corporação de Bombeiros Voluntários de Carrazedo de Montenegro. Segundo João Sousa, comandante dos Bombeiros de Carrazedo, “quando os operacionais chegaram ao local, a vítima encontrava-se encarcerada, debaixo do trator e já em paragem cardiorrespiratória”.



