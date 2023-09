Homem de 66 anos gravemente ferido em colisão frontal na EN103 em Barcelos

Um homem com 66 anos sofreu ferimentos graves na sequência de uma colisão frontal, esta sexta-feira, cerca das 18h10, na EN103, em Vilar do Monte, Barcelos.Ao que tudo indica, um dos condutores estava a fazer uma manobra proibida na via quando se deu o acidente. A GNR está a investigar.A vítima grave, condutor de um dos carros envolvidos, foi transportada para o hospital de Braga com acompanhamento da equipa médica da VMER do hospital de Barcelos.A EN103 estava, pelas 18h55, cortada ao trânsito na zona de Vilar do Monte.