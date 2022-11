Homem de 66 anos morre atropelado na EN261 em Santiago do Cacém

Um homem de 66 anos morreu esta quarta-feira atropelado por um automóvel na Estrada Nacional 261 (EN261) junto ao Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém (Setúbal), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o alerta foi dado às 18h39, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA.

Foram mobilizados para o local, segundo o CDOS, onze operacionais, dos bombeiros de Santiago do Cacém, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo a VMER do HLA.