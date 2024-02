Homem de 67 anos resgatado com vida de poço em Oliveira do Hospital

Um homem de 67 anos foi retirado com vida de um poço, em Aldeia de Nogueira, concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, adiantou esta quarta-feira à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

Paulo Rocha, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital referiu que o alerta foi dado por um popular, para um homem que tinha caído a um poço.

O alerta para o incidente foi dado pelas 20h00.

A vítima, com sinais de hipotermia, foi resgatada do poço e transportada para o Hospital Universitário de Coimbra.

Os bombeiros de Oliveira do Hospital estiveram no local com 11 operacionais e quatro viaturas, tendo estado ainda a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Seia e a GNR.