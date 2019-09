Homem de 68 anos morre atropelado em Sobral Monte Agraço

Um atropelamento revelou-se fatal para um homem de 68 anos, que foi colhido por uma viatura, na manhã desta sexta-feira, na localidade da Abadia, no Sobral de Monte Agraço.



A colisão teve lugar pelas 08h00 da manhã, junto ao cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Casal da Cruz, numa zona que não tem sequer passeio. Bombeiros da corporação de Sobral de Monte Agraço e INEM ainda socorreram a vítima, mas o óbito acabou por ser declarado no local.





A GNR tenta agora apurar quais as causas que levaram a este atropelamento.O corpo da vítima foi transportado para a morgue do Hospital de Torres Vedras.