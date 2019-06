Homem de 68 anos morre em acidente de trabalho em Odemira

Um homem de 68 anos morreu esta quinta-feira num acidente de trabalho ao cair de uma parede com uma altura de três metros, em Odemira, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.Segundo a mesma fonte, o homem estava a trabalhar numa obra de construção civil quando caiu, tendo o óbito sido declarado no local.A fonte da GNR indicou que o corpo foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.Elementos da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) estiveram no local para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, de acordo com a fonte da GNR.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o acidente, ocorrido na Rua José Maria de Andrade, foi dado às 11h19, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Odemira e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), além da GNR.