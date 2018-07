Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 68 anos morre em despiste de automóvel em Odemira

Vítima mortal era o condutor e único ocupante do automóvel.

Por Lusa | 11:15

Um homem de 68 anos morreu este domingo no despiste de um automóvel na Estrada Municipal 501 (EM501), no concelho de Odemira, distrito de Beja, revelaram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o acidente, cujo alerta foi dado às 00h56, ocorreu na EM501, perto das localidades de Relva Grande e São Teotónio.



A fonte da GNR precisou que a vítima mortal era o condutor e único ocupante do automóvel e que a viatura entrou em despiste numa curva localizada entre as duas povoações.



Segundo a mesma fonte, o homem ainda foi transportado com vida para o Centro de Saúde de Odemira, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.



As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Odemira, a GNR e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira, num total de 11 operacionais, apoiados por quatro veículos.