Um homem de 69 anos foi encontrado morto, esta sexta-feira, no rio Douro, em Sebolido, no concelho de Penafiel.O alerta foi dado por um popular, que se apercebeu do cadáver a boiar. Para o local, junto a uma praia fluvial, foram acionados os Bombeiros de Entre-os-Rios, a Polícia Marítima e a Polícia Judiciária do Porto, que agora investiga os contornos da morte do homem, natural do concelho de Gondomar.O corpo foi levado para autópsia.