Homem de 69 anos esfaqueado em encontro amoroso

Uma mulher de 48 anos foi detida pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária (PJ) pelo homicídio, na forma tentada, de um homem de 69, com quem mantinha uma relação amorosa, bem como por detenção de arma proibida.Segundo oconseguiu apurou, o crime violento ocorreu durante um encontro amoroso, no passado dia 20 de dezembro, junto a um viaduto na zona da Palmeirinha, nas proximidades da Estação de Silves. Contudo, os dois terão começado a discutir e a mulher passou rapidamente das palavras aos atos, tendo agredido e esfaqueado o homem várias vezes na zona do abdómen.A vítima, que foi encontrada a esvair-se em sangue, sofreu ferimentos muito graves e foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Silves e INEM, sendo depois transportada ao hospital de Portimão, apurou o. De acordo com a PJ, o crime ocorreu num local onde vítima e agressora "normalmente se encontravam", já que "mantinham uma relação de namoro".Devido aos ferimentos que sofreu na zona abdominal, o agredido foi alvo de intervenção cirúrgica e "careceu de internamento nos Cuidados Intensivos", esclareceu a Judiciária.A mulher fugiu após o crime violento e a sua detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Silves. A detida deverá ser este sábado apresentada a um juiz, em tribunal de turno, em Albufeira.