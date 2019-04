Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 56 anos detido após tentar assaltar banco em Montalegre

Suspeito foi detido no local por populares.

13:15

Um homem de 56 anos tentou assaltar um banco esta quarta-feira em Salto, Montalegre. Ao que o Correio da Manhã apurou, o gerente foi atacado por um homem de 56 anos de Cabeceiras de Basto.



O assaltante estava encapuzado e houve um confronto físico entre os dois homens. O gerente do banco foi ajudado por populares que passavam naquele momento e que chamaram as autoridades após deter o assaltante.



O suspeito acabou detido pela Polícia Judiciária e será presente a tribunal. No local o assaltante justificou o assalto com o facto de precisar de dinheiro.



O gerente do banco disse ao CM que tudo não passou de um susto e se encontra bem.