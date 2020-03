Homem de 70 anos em estado grave após ser atropelado por ciclomotor em Beja

Um homem foi atropelado por um ciclomotor, este domingo, em Baleizão, Beja.

O acidente ocorreu cerca das 11h00 horas.

A vítima, de 70 anos, foi transportada para a urgência do Hospital de Beja em estado grave.

O condutor do veículo, também levado para a mesma unidade hospitalar, sofreu ferimentos considerados ligeiros.

Por motivos que estão a ser investigados pela GNR, o condutor do ciclomotor não se terá apercebido da presença do septuagenário que seguia no mesmo sentido da rua.

Alguns populares, que se encontravam no local prestaram os primeiros socorros às vítimas, ligando de seguida para o 112.

A VMER, os bombeiros e a GNR de Beja estiveram na assistência aos feridos.