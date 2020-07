Homem de 70 anos encontrado morto em casa em Borba

Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado morto no sábado à noite, na sua casa, num monte no concelho de Borba, distrito de Évora, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

O corpo foi encontrado, cerca das 22:45 de sábado, quando as autoridades procederam à abertura da porta do domicílio, depois de o homem, que vivia sozinho, não ser visto há alguns dias, referiu a mesma fonte.

De acordo com a fonte, o cadáver foi transportado para os serviços de Medicina Legal em Évora.