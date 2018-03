Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 70 anos encontrado morto em casa há dois meses

José Luciano, do Barreiro, não era visto desde a passagem de ano.

11:25

Um homem de 70 anos foi ontem encontrado morto em casa, no Barreiro. De acordo com os vizinhos, José Luciano não era visto há dois meses.



"Já não o víamos desde a noite da passagem de ano", esclareceu ao CM Horácio de Carvalho. Segundo os vizinhos, a PSP já tinha estado no local por duas vezes, mas nunca chegou a forçar a entrada e só ontem, com a presença da PJ de Setúbal, o corpo foi descoberto.