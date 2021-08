Homem de 70 anos ferido com gravidade em despiste de carro em Portalegre

Um homem, com "cerca de 70 anos", ficou esta sexta-feira ferido com gravidade na sequência do despiste da viatura ligeira em que seguia, na Estrada Nacional (EN) 244, em Avis (Portalegre), disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta para o acidente foi dado pelas 16:04, tendo o ferido grave sido transportado para o hospital de Portalegre.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 13 operacionais, auxiliados por cinco viaturas.