Homem de 70 anos morre afogado em praia fluvial de Braga

Um homem de 70 anos morreu afogado nas águas do rio Cávado, esta terça-feira à tarde, quando se encontrava em lazer na praia fluvial da Ponte do Bico, em Braga. Pelas 17h20, o homem, que estava acompanhado pela mulher, decidiu dar um mergulho e terá sido arrastado pela força da corrente.



Apesar dos esforços dos nadadores-salvadores, esteve desaparecido durante cerca de meia hora, até ser retirado por mergulhadores. Apesar das prolongadas manobras de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local. O corpo foi transportado para o gabinete médico-legal de Braga.

