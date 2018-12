Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 70 anos morre atropelado em passadeira no Seixal

Vítima foi atingida por um dos espelhos retrovisores.

Por Sofia Garcia | 08:38

Um homem com cerca de 70 anos morreu esta terça-feira ao ser atropelado numa passagem de peões, na avenida da República, na Arrentela, no concelho do Seixal.



Ao que o Correio da Manhã apurou, o homem estava a atravessar uma das passadeiras naquela movimentada avenida, perto de uma bomba de gasolina, quando foi surpreendido pelo reboque. Terá sido atingido por um dos espelhos retrovisores que lhe provocou ferimentos muito graves.



O corpo ficou inanimado em cima da passadeira. Os meios de socorro foram de imediato acionados para o local mas à chegada dos operacionais já nada havia a fazer pela vítima, que sofreu sérias lesões no crânio, com o óbito a ser declarado ainda no local do acidente.



O corpo do homem, que será residente no concelho do Seixal, foi encaminhado para a morgue do Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde será autopsiado.



As circunstâncias do atropelamento mortal, ocorrido numa passagem de peões, estão agora a ser investigadas pelas autoridades responsáveis.



Para além da PSP estiveram ainda no local os Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal.