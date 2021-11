Homem de 70 anos morre engasgado num restaurante em Ponte de Lima

Um homem de 70 anos morreu esta segunda-feira, engasgado, enquanto almoçava num restaurante com familiares, em Ponte de Lima. O incidente aconteceu às 13h30 e apesar do rápido socorro e das manobras de reanimação, a morte foi declarada no local.

A vítima, residente no concelho de Arcos de Valdevez, partilhava a refeição com familiares, num restaurante no Beco da Picota, quando sofreu a obstrução fatal.





Ainda foram chamados os meios de socorro e a autoridade, que certificou ter-se tratado de uma morte acidental.