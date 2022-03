Um homem com cerca de 70 anos morreu na tarde deste sábado, na sequência do que tudo indica ter sido uma queda numa fossa de uma propriedade, na rua de Levegadas em Figueiredo, no Concelho de Amares, Braga.A vítima estava a trabalhar junto da bomba dessa fossa quando caiu.O alerta foi dado pelas 17h da tarde. Para o local foram chamados a Cruz Vermelha de Amares, equipas médicas do INEM de Braga.Nada foi possível fazer pela vítima.O corpo do homem foi levado para o Gabinete Médico-Legal do Hospital de Braga.