Um homem, com cerca de 70 anos, sofreu queimaduras de 3.º grau num incêndio que deflagrou numa casa devoluta, na rua de Ourique, em Campanhã, no Porto.

O alerta para o incêndio foi dado às 17h22. Cerca de 10 minutos depois, os Sapadores do Porto chegaram ao local, assistiram a vítima, juntamente com o INEM, e extinguiram as chamas. O septuagenário foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.

A PSP esteve no local e investiga as causas do incêndio.