Homem de 71 anos absolvido por abusos sexuais ao sobrinho

Um antigo vigilante de uma escola de Albufeira foi absolvido de dois crimes de abuso sexual, contra um sobrinho, de que tinha sido acusado. Os juízes do Tribunal de Portimão consideraram que existiam muitas dúvidas e decidiram absolver e libertar o homem, que estava preso.O homem tinha 69 anos quando foi detido, em março 2018, pela Polícia Judiciária (PJ), em Albufeira, por suspeitas de abusar sexualmente de um sobrinho menor. O suspeito esteve em prisão preventiva até ao julgamento.Os abusos, segundo o Ministério Público, aconteceram quando a vítima tinha apenas 10 anos. O homem foi funcionário de uma escola do concelho, e atualmente está reformado. Morava no mesmo bairro do sobrinho e mostrava sempre muita disponibilidade perante a família da criança para tomar conta dela. E teria sido num desses momentos em que estava sozinho com o menor que teriam sido praticados os abusos de cariz sexual.A PJ recebeu uma denúncia da mãe e avançou para a detenção, depois de ouvir o depoimento da criança, que incriminava o tio. No entanto, terá sido precisamente o depoimento do menor que criou dúvidas nos juízes do Tribunal de Portimão.A contar para a decisão do tribunal terá estado também o relatório do Instituto de Medicina Legal, que não confirma as lesões sofridas na sequência de alegados abusos sexuais.O homem, atualmente com 71 anos, foi absolvido dos crimes de abuso sexual e foi libertado.