Homem de 71 anos apanhado com mais de mil doses de droga em Odemira

Um homem, de 71 anos, foi detido esta terça-feira por tráfico de estupefacientes, no concelho de Odemira, em Beja.Em comunicado, a GNR de Odmira afirma que no âmbito da ação de policiamento, os militares da Guarda encontraram uma plantação de canábis. Na sequência da realização de diversas diligências, o suspeito foi localizado e detido em flagrante delito.Da busca domiciliária a Guarda Nacional Republicana adianta ainda que apreendeu 882 doses de liamba, 146 doses de haxixe, 5 plantas de canábis, 1870 euros em numerário, uma balança de precisão, uma máquina de embalar em vácuo, diverso material destinado aos acondicionamento e comercialização do produto estupefaciente.No total o detido tinha na sua posse 1028 doses de estupefacientes.O homem foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Odemira.