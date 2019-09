Homem de 71 anos detido em Coimbra por abuso sexual a mulher com doença mental

Um homem de 71 anos foi detido em Coimbra pela Polícia Judiciária (PJ) pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, foi esta sexta-feira anunciado.Segundo a Diretoria do Centro, os crimes ocorreram de forma reiterada, em Coimbra, tendo sido vítima uma mulher de 44 anos, que sofre de doença mental."Para cometer os abusos, o arguido aproveitou-se do facto de a vítima padecer de doença de foro mental, o que a torna incapaz de se determinar sexualmente", explica um comunicado da PJ enviado à agência Lusa.O detido, com antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos e apresentações periódicas junto das autoridades.