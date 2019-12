Um homem de 72 anos agrediu e ameaçou a mulher, da mesma idade, com uma arma de fogo, em Ourém. Já foi presente a um juiz e ficou proibido de se aproximar da vítima. Vai ser controlado por pulseira eletrónica.A GNR encontrou a mulher, na via pública e junto à sua habitação, a dizer que tinha sido agredida e ameaçada com uma arma de fogo.Foi apreendida uma pistola de calibre 6.35 milímetros, por falta de licença de uso e porte de arma, bem como duas catanas.