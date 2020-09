Encontrado corpo de homem desaparecido no mar da praia da Rocha em Portimão

O corpo do homem que desapareceu ao início da manhã desta quarta-feira na praia da Rocha, em Portimão, foi encontrado a cerca de mil metros da costa, de acordo com informação avançada pela Polícia Marítima.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a vítima mortal é um português que estava há vários anos emigrado em França e estaria agora a passar uns dias em Portugal. As autoridades foram alertadas pela companheira do homem, que estava com ele naquela praia ao início da manhã.

Ver comentários