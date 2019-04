Homem de 72 anos detido a caçar com 'Kalashnikov' em Castelo Branco

Suspeito tinha várias armas na sua posse. Foi detido e vai ser presente a primeiro interrogatório.

Um homem de 72 anos, suspeito de caçar ilegalmente com uma espingarda automática AK-47 "Kalashnikov", foi detido esta quarta-feira por posse de várias armas ilegais e de detenção proibida, em Castelo Branco.

No âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de seis meses, a GNR deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo os militares encontrado na residência do suspeito armas para as quais o mesmo não possuía licença ou qualquer documentação, assim como outras cuja a posse é ilegal, como é o caso de armas consideradas de guerra.

Nesta ação foram apreendidas uma espingarda automática AK-47 (calibre 7,62 mm), duas caçadeiras, duas armas de ar comprimido, 141 cartuchos e duas munições (calibre 7,62 mm), três sabres, uma arma branca, designada por faca de borboleta e 18 laços de cabos de aço, utilizados para caçar, sendo este um método ilegal do exercício do ato venatório.

O indivíduo está detido nas instalações da GNR e vai ser presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório, no Tribunal Judicial de Castelo Branco.