A GNR de Palmela apanhou este sábado em Palmela um homem de 73 anos, infetado com Covid-19, a violar o confinamento obrigatório.Os guardas deram ordens ao homem para se dirigir para casa e foi constituido arguido.Também na localidade de Palmela, outro homem foi constituido arguido depois de ser apanhado pela GNR a trabalhar e consequentemente, a violar o confinamento obrigatório.Este estava à espera do resultado do teste à Covid-19 que tinha feito no dia anterior.