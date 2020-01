Um homem de 74 anos foi encontrado morto esta quinta-feira por uma vizinha, no terreno de sua casa, em Vila Franca de Xira. A mulher deparou-se com o corpo da vítima e chamou as autoridades. A PJ já está no local a analisar o caso.Em cima da mesa mantêm-se as hipóteses de acidente ou homicídio. Os vizinhos, em declarações ao, afastam a possibilidade de suicídio.A vítima vivia sozinha há mais de 10 anos, segundo os moradores.