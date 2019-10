Homem de 74 anos esfaqueia outro na rua em Pombal

A GNR deteve um homem, de 74 anos, em flagrante delito, em Pombal, por esfaquear um homem na via pública.O agressor, munido de uma faca com uma lâmina de 30 cm, atingiu a vítima, de 64 anos, na mão e na perna, enquanto a ameaçava de morte. Foi detido por um crime de ofensa à integridade física agravada, com recurso a arma branca.Após o primeiro interrogatório, no Tribunal de Leiria, foi-lhe decretada prisão domiciliária controlada através de pulseira eletrónica.A faca usada pelo suspeito para atingir a vítima foi apreendida pelas autoridades.