Homem de 75 anos morre na praia de Quarteira

Um homem de 75 anos morreu na tarde de sábado, na praia de Quarteira, em Loulé, após se ter sentido mal na água e ter entrado em paragem cardiorrespiratória.

As autoridades receberam o alerta às 17h30 e de imediato foram enviados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro, INEM e Cruz Vermelha Portuguesa.

O homem foi retirado da água pelo nadador-salvador, com o apoio de populares e auxiliado por um médico que se encontrava no local, que iniciou as manobras de reanimação, até à chegada do INEM.

As tentativas de reanimação não reverteram a situação e o óbito foi declarado no local.