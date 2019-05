Um homem de 76 anos morreu esta sexta-feira na sequência de um acidente agrícola, na aldeia de Quintanilha, em Bragança.Segundo o que oconseguiu apurar, o homem foi vítima de um acidente com uma alfaia agrícola, que lhe terá caído em cima, uma vez que estaria a realizar trabalhos de manutenção.A vítima apresentou inicialmente ferimentos no tórax e no crânio.O óbito foi declarado no local e o corpo já foi removido.