Homem de 76 anos morre em queda de telhado na Trofa

Vítima estava a fazer a limpeza do telhado quando o incidente aconteceu.

Um homem de 76 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma queda de um telhado na Trofa, no distrito do Porto.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o acidente aconteceu na Rua Central do Ribeiro.



O homem estava a fazer a limpeza do telhado quando o incidente aconteceu.



O alerta foi dado pelas 19h10, com o INEM no local, apesar de o homem já estar em paragem cardiorrespiratória.