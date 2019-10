Homem de 76 anos resgatado de cruzeiro ao largo da Ericeira

Um homem, de 76 anos e nacionalidade britânica, foi resgatado de um cruzeiro durante a madrugada desta terça-feira pela Força Aérea Portuguesa.



O passageiro do cruzeiro "CELEBRITY SILHOUETTE" (Pavilhão da Malta) teve de ser resgatado por precisar de "assistência médica urgente", de acordo com um comunicado da Força Aérea, e foi recuperado pela tripulação do EH-101 Merlin, de alerta na Base Aérea N.º 6 (Montijo).





"Após o resgate, o tripulante foi transportado para o Aeródromo de Trânsito N.º 1, em Figo Maduro, de onde foi, posteriormente, encaminhado para uma Unidade Hospitalar", avança o comunicado.A embarcação navegava a 23 quilómetros da Ericeira quando foram acionados os meios de socorro.