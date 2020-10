Homem de 79 anos sobrevive seis noites ao relento na Guarda

Um homem de 79 anos que estava desaparecido desde sábado em Panoias de Cima, na Guarda, foi encontrado ao meio-dia de sexta-feira ainda com vida mas muito debilitado, a poucos quilómetros da aldeia.“Estava caído numa vala junto à EN233, entre as localidades de Panoias e Barracão, com sinais de extrema desnutrição e desidratação. Não foi possível perceber de que forma acabou naquele local nem como conseguiu a proeza de sobreviver ao longo dos dias em que esteve desaparecido, porque não estava em condições de dar quaisquer informações”, disse aofonte da GNR da Guarda, admitindo que “a esperança de encontrar o homem com vida já era muito reduzida”.