Um homem de 90 anos morreu, esta segunda-feira de manhã, em São Pedro do Sul, em Viseu.



Ao que o CM apurou, o idoso estava a aquecer-se quando caiu na lareira e morreu com cerca de 80% do corpo queimado.





O corpo da vítima foi encontrado pelo sobrinho.Os Bombeiros e INEM estiveram no local, o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal em Viseu.