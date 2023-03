Homem de 80 anos morre atropelado por camião em Coimbra

Um homem com cerca de 80 anos morreu atropelado por um camião na Baixa de Coimbra, esta segunda-feira, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

O acidente ocorreu pouco antes das 11h, junto à Loja do Cidadão, na avenida Fernão de Magalhães, adiantou a fonte, indicando que o trânsito foi cortado na via durante as operações de socorro.

No local, estiveram 19 operacionais, com seis viaturas, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários da cidade, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e PSP.