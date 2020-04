Homem de 80 anos morre em acidente com trator em Chaves

Um homem de 80 anos morreu esta quinta-feira na sequência do capotamento do trator que conduzia em Paradela de Veiga, no concelho de Chaves, distrito de Vila Real, adiantou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários Flavienses.

"O acidente aconteceu em terreno agrícola devido ao capotamento do trator e quando chegamos ao local a vítima já se encontrava cadáver", explicou o comandante dos Bombeiros Voluntários Flavienses, José Lima.

Na localidade do concelho de Chaves estiveram nove elementos dos bombeiros apoiados por três viaturas, e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A GNR também foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência, acrescentou.

O alerta, registado no Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real pelas 14h15, foi dado por alguém que passou pelo local e viu o trator capotado, explicou ainda.