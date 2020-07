Homem de 81 anos ateou sete fogos em dois dias

A população de Outeiro, São Pedro de France, no concelho de Viseu, já desconfiava de que um habitante, de 81 anos, andaria a atear incêndios. Na sexta-feira surpreenderam-no a lançar as chamas em quatro pontos e alertaram a GNR, que o deteve em flagrante. A detenção foi anunciada este sábado, dia em que o Centro e Norte do País foram fustigados pelas chamas.