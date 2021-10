Um homem de 83 anos morreu este sábado num acidente com trator, que, ao estacionar a viatura, colidiu com um pilar e fez desabar uma viga em cima da vítima, em Leiria.As circunstâncias em que o acidente aconteceu ainda estão a ser apuradas.O alerta foi dado às 9h48.O corpo será levado para a morgue do Hospital de Leiria.No local estão a GNR, os bombeiros e o INEM.