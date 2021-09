Um homem, de 84 anos, morreu, esta manhã, em Mamarrosa, Oliveira do Bairro, quando estava a trabalhar num lagar de Vinho.O alerta foi dado, cerca das 10h00, para os bombeiros de Oliveira do Bairro, para uma vítima em paragem cardiorrespiratórias, numa habitação rua do Vale da Murta.A equipa da viatura medica de emergência e reanimação e a GNR de Oliveira do Bairro foram acionadas.