Um homem de 85 anos sofreu, sábado à noite, ferimentos graves após atropelar um cão na aldeia de Assumar, no concelho de Monforte.A vítima saiu projetada da bicicleta que guiava e aterrou com violência no chão.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Portalegre, o alerta para o acidente foi dado às 20h40, para uma rua no centro de Assumar.No local estiveram nove operacionais dos bombeiros de Portalegre e da GNR. A vítima foi transportada para o Hospital de Portalegre.