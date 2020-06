Homem de 87 anos agredido durante assalto em Olhão

Um idoso, de 87 anos, foi agredido e roubado na rua por dois assaltantes, na zona de Moncarapacho, no concelho de Olhão.O assalto violento, segundo oconseguiu apurar, terá ocorrido na manhã do passado domingo nas proximidades da casa da vítima.Os dois assaltantes terão cerca de 30 anos e abordaram a vítima na rua. Entraram em confronto físico com o idoso e fugiram com uma carteira após a agressão. A GNR foi alertada e esteve no local onde ocorreu o crime.A vítima sofreu alguns hematomas no corpo mas recusou ser transportada para o hospital.Segundo oapurou junto de fonte da GNR, o idoso já apresentou queixa por roubo, estando o caso a ser investigado.