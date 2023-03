Homem de 87 anos morre afogado em piscina em Charneca da Caparica

Um homem, de 87 anos, morreu este domingo afogado numa piscina numa casa da freguesia de Charneca da Caparica, no concelho de Almada, revelaram à agência Lusa a Proteção Civil e os bombeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal disse à Lusa que os bombeiros receberam o alerta às 14:00 para este "afogamento numa piscina de uma casa".

Já no local, o óbito foi atestado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Média (INEM) sediada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, acrescentou.

Contactada pela Lusa, fonte da corporação dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas explicou que a vítima "é um homem, de 87 anos", e morreu "afogado na piscina coberta" existente numa residência.

"Os bombeiros receberam o alerta via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e a VMER foi a primeira a chegar ao local, tendo declarado o óbito", disse a mesma fonte.

"O homem sofreu uma paragem cardiorrespiratória, segundo a VMER", indicou ainda a fonte dos bombeiros, realçando que a vítima mortal se "encontrava de bruços", com "metade do corpo dentro de água e a outra metade fora".

No interior da residência, havia "mais pessoas", pelo que o alerta para o CODU, "possivelmente", terá sido feito por uma delas, admitiu.

"A GNR já está no local e vai tentar perceber o que se passou", afirmou a fonte da corporação dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR disse que uma patrulha do Posto Territorial de Charneca da Caparica está no local, a averiguar a situação.

Foram ainda mobilizados quatro operacionais, apoiados por dois veículos, incluindo bombeiros e INEM, de acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.