Homem de 88 anos morre atropelado em Aljezur

Um homem de 88 anos foi atropelado por um carro conduzido por uma mulher alemã com cerca de 75 anos esta quinta-feira em Aljezur.A vítima vinha de uma oficina, onde tinha ido pagar uma conta, e estava a atravessar a via quando foi colhido pela viatura.O homem sofreu fraturas no crânio, face e membros superiores. Foi assistido no local pelos bombeiros e INEM mas o óbito acabou por ser declarado no local.A viatura já foi rebocada. Autoridades procedem à investigação do que se terá passado.O corpo da vítima já foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.