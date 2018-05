Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 88 anos morre em despiste em Tondela

Viatura ligeira onde seguia capotou em Lageosa do Dão.

Por Lusa | 20:06

Um homem de 88 anos morreu este sábado na Lageosa do Dão, em Tondela, na sequência do despiste de uma viatura ligeira seguido de capotamento, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.



O acidente ocorreu às 17h22, junto ao lugar do Penedo, e provocou a morte do condutor, único ocupante da viatura, avançou a mesma fonte.



No local esteve uma Viatura de Emergência do Hospital do Viseu, cujos elementos se limitaram a confirmar o óbito do octogenário, cujo corpo foi removido pelos Bombeiros de Tondela.



A GNR tomou conta da ocorrência.