Homem de 88 anos tenta matar mulher com navalha num lar da Santa Casa em Fafe

Um idoso de 88 anos tentou matar a mulher, de 83 anos, à facada, tentando suicidar-se de imediato. O caso ocorreu, esta segunda-feira, no lar da Santa Casa da Misericórdia de Fafe, onde viviam.Ao que oapurou, o homem golpeou a vítima no pescoço com uma navalha e quando se tentava suicidar, acabou por ser impedido pelos funcionários do lar. O alerta foi dado às 13h20.O agressor e a vítima foram transportados para o Hospital de Guimarães. Por se tratar de um crime de tentativa de homicídio, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária de Braga.