Homem de 90 anos diz que matou a mulher a seu pedido e para evitar que sofresse

Um homem de Paços de Ferreira, atualmente com 90 anos de idade, assegurou esta segunda-feira em tribunal que matou a mulher, quatro anos mais velha, a pedido desta e para evitar o seu sofrimento, disse hoje fonte ligada ao processo.

O homem, que foi colocado em prisão preventiva após o crime, matou a mulher em 03 de outubro de 2019, atingindo-a na cabeça com dois tiros de uma pistola de calibre 6.35, que detinha ilegalmente.

Hoje, no início do seu julgamento, perante um coletivo de juízes do tribunal de Penafiel, no distrito do Porto, o nonagenário confessou o homicídio, mas argumentou que agiu a pedido da vítima.

Matou-a com dois tiros para acabar com o seu sofrimento, relatou.

Por sofrer de surdez profunda, o homem foi sempre interrogado por escrito, respondendo verbalmente.

O idoso está acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, violência doméstica e detenção de arma proibida, tendo como vítima a sua mulher que, se sobrevivesse, teria hoje 94 anos de idade, segundo informação da Procuradoria-Geral Regional do Porto.

"Durante uma discussão no interior de habitação de ambos, em Raimonda, Paços de Ferreira, o arguido muniu-se de uma pistola de alarme, transformada em arma de fogo apta a disparar munições, e efetuou dois disparos na direção da ofendida, atingindo-a na cabeça e causando-lhe a morte", descreveu a Procuradoria, citando o despacho de acusação.

Nesse despacho refere-se ainda haver indícios de que, entre o ano de 2009 e o mês de abril de 2019, "em várias ocasiões, o arguido dirigiu à ofendida, sua mulher, expressões que a atingiram na sua honra e a humilharam, desferiu-lhe socos e pontapés em várias partes do corpo".

Em tribunal, o arguido rejeitou, afiançando que nunca a agrediu nem insultou.